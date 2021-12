Um homem não identificado tentou atirar contra policial que o revistava, na quinta-feira, 24, no Rio de Janeiro. O policial participaa da operação Lapa Presente, na Lapa. A pistola do agressor travou e o policial não foi ferido.

A ação foi filmada por um agente da secretaria de Governo. As imagens mostram dois homens na rua do Lavradio, com mochilas, durante abordagem para revista em busca de armas.

Os dois não oferecem resistência à busca de armas e drogas da patrulha, mas um deles, ao ser instruído a retirar os pertences da mochila saca a pistola e aponta para a cabeça do policial.

O vídeo não registrou a reação do policial, que atirou no suspeito. Ele foi transferido para Hospital Municipal Souza Aguiar. O segundo suspeito das imagens foi detido. Além da arma, eles tinha maconha e cocaína nas mochilas.

O vídeo foi postado no YouTube. Veja como foi a ação:

Da Redação Homem tenta atirar em policial durante revista; veja

