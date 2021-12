Homem registra ocorrência policial para reclamar de traições da mulher

Um registro de ocorrência na polícia chamou a atenção por conta do teor inusitado da reclamação. Chateado com as sucessivas traições da mulher, um morador da cidade de Cáceres, em Cuiabá, resolveu procurar os policiais para pedir ajuda. No boletim de ocorrência, o homem de 50 anos diz que se casou com uma "morena bonita", mas que "depois de dias (ela) apareceu com um (outro) homem".

Ele relata ainda que a esposa não escondia as traições e chegou a ficar com outros rapazes no meio da rua. Para evitar as "escapadas" da mulher, o marido disse que tentou impedir a mulher de sair de casa, tirando o ar da bicicleta usada por ela para encontrar os amantes, mas isso não ajudou.

Além da queixa inusitada, a forma como a ocorrência foi narrada, com palavrões e diversos expressões inusitadas, como "corno dos grandes", "tomar chifre" e "chifre doendo na cabeça".

Secretaria de Segurança Pública do Mato Grosso disse que o boletim foi registrado com as palavras usadas pelo depoente. Contudo, o órgão reconhece que a linguagem não é típica de um procedimento policial.

Como não é crime, o caso foi registrado como ocorrência de "natureza atípica".

