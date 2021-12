Homem recebe indenização de R$ 2 mil após ofensa em grupo de WhatsApp

Um advogado, morador da cidade de Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte, ganhou uma indenização de R$ 2mil, após uma colega de faculdade ofendê-lo pelo aplicativo WhatsApp.

Segundo o site Terra, a ré foi condenada pela juíza Lucélia Alves Caetano Marçal, da 2ª Unidade Juriscional dos juizados Especiais da Comara de Contagem, depois de chamar Leopoldo Rocha da Silva, 32 anos, de "advogado de porta de cadeia" e "advogado de meia tigela".

Foi realizada uma audiência de conciliação, mas não houve entendimento entre as partes. A defesa da ré tratou o caso como um "mero aborrecimento ou dissabor" e que não haveria ato ilícito que gerasse "direito a reparação pretendida".

Para Leopoldo, as ofensas causaram prejuízo perante os demais membros do grupo formado por 24 colegas do curso de História. Todas as conversas foram salvas pelo ofendido e apresentadas como prova no processo

Em sua decisão, a magistrada afirmou que “não restam dúvidas da ofensividade” e que “causaram enormes constrangimento e indignação à parte autora, atingindo a sua esfera moral”. A ré ainda pode recorrer da sentença.

