Filmado em 2020 após cometer injúria racial contra um entregador de delivery, o contabilista Mateus Abreu Almeida Prado Couto foi flagrado novamente proferindo comentários racistas. Dessa vez, ele atacou verbalmente funcionários de um mercadinho em Barão Geraldo, distrito da cidade de Campinas, no interior de São Paulo.

O vídeo em questão ocorreu na tarde de sexta-feira, 9, e começaram a viralizar nas redes sociais na manhã deste domingo, 10. Assim como na primeira situação, Mateus apontou para a própria pele e disse que as pessoas teriam inveja de sua cor. As imagens foram registradas por populares que estavam no local.

"É racismo mesmo, seu preto. Você é italiano mesmo? Porque eu sou nórdico [...] Seu ladrãozinho de merda. Isso aqui (apontando para a própria pele) você tem inveja, seu bosta. Você não tem dinheiro, seu lixo", gritou.

Da Redação Homem que ofendeu motoboy é filmado em novo ato de injúria racial

Filho dos proprietários do estabelecimento comercial, Diego Brasa revelou ao Uol que o indivíduo havia ido até o mercadinho pela manhã e se desentendido com os funcionários, que o proibiram de permanecer no local devido a não utilização da máscara. Nas próprias imagens, ele aparece sem o uso do equipamento de proteção.

Após o ato, Mateus se dirigiu para a casa onde mora sozinho, em Campinas, mas foi identificado por motoboys que o reconheceram. A Guarda Municipal foi acionada e, posteriormente, chegou a conversar com o pai do rapaz. Mesmo sem dar entrevista, ele alegou que seu filho sofre de esquizofrenia e que também teria sido internado várias vezes.

Os agentes da Guarda Municipal e paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) convenceram Mateus a entrar em uma viatura e o encaminharam para o Hospital de Clínicas de Unicamp.

Relembre o caso

No dia 31 de julho do ano passado, o motoboy Matheus Pires, de 19 anos, teria sido alvo dos insultos racistas do contabilista enquanto entregava comida em um condomínio residencial na cidade de Valinhos. O vídeo com as ofensas viralizou nas redes sociais cerca de uma semana depois, após a mãe do entregador publicas as imagens nas redes sociais.

Filmado por um vizinho, o rapaz ofende o motoboy chamando-o de "semianalfabeto" e dizendo que ele tem inveja de sua cor. Mateus Couto ainda repete que o jovem inveja as pessoas que moram no condomínio, não tem onde morar nem "nunca vai ter" nada do que ele estava mencionando.

Na ocasião, um boletim de ocorrência foi aberto contra o morador. A situação vivenciada pelo entregador gerou bastante comoção nas redes sociais. Com quase 300 mil seguidores no Instagram, a página ‘Razões para Acreditar’ mobilizou uma vaquinha que arrecadou mais de R$ 150 mil para o rapaz. Além disso, ele ainda conseguiu uma moto nova e quase 2 milhões de seguidores em seu perfil pessoal.

adblock ativo