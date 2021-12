Homem que matou casal em Luís Eduardo

Após cinco meses de investigação, policiais civis da cidade de Luís Eduardo Magalhães (a 942 Km de Salvador) e da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Curitiba, no Paraná, prenderam o empresário baiano Altamir José Fagundes, 50 anos.

Suspeito de ter matado a tiros o casal José Gonçalves Filho, 67, e Aldeni da Silva Lopes, 58, no dia 04 de setembro de 2014, ele foi detido em um sítio na cidade de Piraquara - Região Metropolitana de Curitiba -, nesta quarta-feira, 4, por força de um mandado de prisão.

Na ocasião do assassinato, as vítimas foram assassinadas no interior da residência onde moravam, na rua Canudos, no bairro Conquista.

Com Fagundes, como é conhecido o suspeito, foram encontrados uma pistola 9 mm e uma carabina 22, equipada com luneta e silenciador.

Segundo Leonardo Mendes, titular da Delegacia de Luís Eduardo Magalhães, a pistola foi a mesma usada para matar os idosos. "Ele tentou reagir à prisão, fez menção de sacar a pistola", detalhou Mendes.

De acordo com o delegado, o alvo de Fagundes era o filho do casal, um homem identificado como Marcelino, que seria namorado da ex-mulher de Fagundes. "Ele foi atrás do filho, mas como não o encontrou, matou os pais", afirmou Leonerdo Mendes. O titular do DHPP de Curitiba, Cristiano Quintas, disse que Fagundes foi autudo em flagrante por porte ilegal de armas de uso restrito e, em 15 dias, o suspeito deverá ser transferido para Luís Eduardo Magalhães.

O crime

No dia 4 de setembro de 2014, Fagundes entrou na residência do casal José Gonçalves Filho, 67 anos, e Aldeni da Silva Lopes, 58 anos, e deu vários disparos de arma de fogo contra o casal, que não teve qualquer chance de reação. O casal chegou a ser socorrido, mas ambos não suportaram os ferimentos e acabaram morrendo.

Segundo foi apurado, o suspeito teria tido uma desilusão amorosa, pois sua companheira o havia deixado para conviver com o filho do casal. "Enciumado, ele teria ido até a residência das vítimas à procura do filho do casal, mas não o encontrou, e mesmo assim matou os seus pais", contou o delegado de Piraquara, Haroldo Davison.

O crime comoveu os habitantes de Luís Eduardo Magalhães-BA. O casal de idosos era muito bem quisto na região. Diante da iminência de sua prisão, o suspeito fugiu daquele município diretamente para a Região Metropolitana de Curitiba (RMC), onde permanecia escondido com a ajuda de familiares.

