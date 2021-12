Homem que matou cartunista Glauco Villas Boas é assassinado

Morreu na manhã desta segunda-feira, 4, Carlos Eduardo Sundfeld Nunes, de 30 anos, o Cadu, que em 2010 matou o cartunista Glauco Villas Boas e o filho dele, Raoni Villas Boas, no sítio onde a vítima morava, em Osasco, São Paulo.

Cadu estava preso no Núcleo de Custódia do Complexo Prisional, em Aparecida de Goiânia, e segundo a Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária de Goiás, o óbito aconteceu durante o banho de sol, quando ocorreu um confronto com o interno Nilson Ferreira de Almeida.

Nilson confessou a autoria do crime e disse ter usado uma arma artesanal para se defender durante a briga. O caso está sendo investigado pelo Grupo de Investigação de Homicídios.

Cadu estava detido desde o dia 3 de setembro de 2014, cumprindo pena por latrocínio - roubo seguido de morte -, após roubar um veículo em Goiânia e assassinar o proprietário. Apesar de ter confessado a morte do cartunista, foi diagnosticado com esquizofrenia e não foi julgado por este crime, porque a Justiça o considerou inimputável.

