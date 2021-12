Homem pendura gatos na fiação elétrica em protesto

Um pedreiro pendurou o corpo de dois gatos na fiação da rede elétrica da rua em que mora, em protesto a morte, por envenenamento, de mais um de seus animais. O homem de 47 anos, que vive sozinho no Jardim Roriz, em Planaltina, no Distrito Federal, afirmou que seria o quinto animal de estimação morto em seis meses.

Além de pendurar o animal, chamado "Negão", o homem pendurou um outro gato da vizinhança que também foi envenenado, junto com um cartaz feito numa folha de cartolina, onde ele escreveu uma mensagem bíblica a fim de comover e chamar a atenção de quem teria causado a morte dos animais. "Assim diz o senhor que quem com ferro fere com ferro será ferido", escreveu na cartolina.

Os vizinhos, que também estão consternados com a morte dos animais, não concordaram com a maneira que o pedreiro escolheu para protestar. Já o pedreiro afirmou que, de agora em diante, irá pendurar o corpo de todos os animais que forem envenenados, em protesto pelos maus-tratos.

De acordo com o Art. 32 da Lei de Crimes Ambientais, o crime de maus-tratos aos animais tem pena de detenção que pode ser de três meses a um ano, podendo ser ampliada de um sexto a um terço quando o animal morre, fora multa.

