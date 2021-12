Homem morre após ser atropelado várias vezes em rodovia de São Paulo

Um homem de 34 anos, cujo nome não foi revelado, morreu após ser atropelado várias vezes na Rodovia dos Bandeirantes, na manhã desta quinta-feira, 17, na cidade de São Paulo.

O atropelamento ocorreu por volta de 6h no quilômetro 18 da via, no sentido capital. De acordo com a Polícia Rodoviária, a vítima era um andarilho que atravessava a pista quando foi atingido na quarta faixa. Os motoristas que atropelaram o homem não prestaram socorro.

Duas faixas tiveram que ser bloqueadas, o que gerou um congestionamento na rodovia. O caso foi registrado em outro distrito, em Pirituba.

A polícia busca imagens de câmeras de segurança para tentar identificar os motoristas. Desde o fim de 2018, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a fuga do local do acidente, em casos de atropelamento, é crime. A punição pode chegar a um ano de prisão.

