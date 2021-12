Homem morre após passar mal durante voo

Um homem morreu após passar mal durante um voo na manhã desta quinta-feira, 30. De acordo com a Gol, empresa responsável pela viagem, o avião saiu de Salvador com destino ao Rio de Janeiro, mas pousou em Vitória, no Espírito Santo, para que o passageiro recebesse os primeiros socorros.

O homem, que não teve o nome revelado, foi atendido por equipes ddo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e por bombeiros, mas não resistiu. Não há informações se o passageiro viajava sozinho. A empresa aérea informou que vai entrar em contato com a família do rapaz.

A Gol desconhece as causas do mal-estar do passageiro.

