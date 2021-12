Homem morre ao praticar bungee jumping em São Paulo

Um homem caiu de uma altura de 40 metros e morreu ao praticar bungee jumping em um pontilhão ferroviário, neste domingo, 18, em Mairinque, no interior de São Paulo. A vítima, Fábio Ezequiel de Moraes, de 36 anos, saltou com a corda elástica atada ao tornozelo, mas bateu com força no solo. O homem foi socorrido, mas não resistiu.

A queda foi presenciada pela mulher, o filho de 6 anos e um irmão da vítima, que estava acompanhado da namorada. A ponte fica no ramal ferroviário Campinas-Mairinque da malha concedida à America Latina Logística (ALL), entre os bairros rurais Moreira e Cristal.

De acordo com a Polícia Civil, familiares disseram que Moraes contratou uma equipe especializada em esportes radicais para acompanhar o salto. Quando ele pulou e ficou de cabeça para baixo, a corda de segurança que limita o elástico teria se rompido e o corpo atingiu o solo, batendo fortemente a cabeça.

O homem foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) a um hospital de Mairinque, mas não resistiu. Os médicos atestaram a morte por parada cardiorrespiratória decorrente de politraumatismo.

O corpo passou por autópsia no Instituto Médico Legal (IML) de Sorocaba e foi liberado para o sepultamento, em Valinhos, onde a vítima residia. Segundo familiares, Moraes iria saltar com o filho, mas desistiu momentos antes do salto e pulou sozinho.

A Polícia Civil de Mairinque abriu inquérito para apurar a morte. Os equipamentos e um colchão inflável que estava próximo do local da queda foram recolhidos para perícia. Os familiares da vítima e integrantes da equipe que estava no local serão ouvidos. Os pontilhões da linha férrea são procurados por esportistas radicais, mas a prática de bungee jumping nesses locais não é recomendada.

adblock ativo