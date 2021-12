Homem mata quatro fiéis em catedral e depois se suicida em Campinas

Um homem entrou na Catedral Metropolitana de Campinas, no centro da cidade, por volta de 13h30 desta terça-feira, 11, e atirou em oito pessoas que estavam rezando no local. Quatro pessoas morreram. O atirador cometeu suicídio após o crime, ainda dentro da igreja, e segundo informações inciais, o nome do suspeito do crime é Euler Fernando Grandolpho, de 49 anos. Entre os mortos, uma pessoa foi socorrida ao Hospital Beneficência Portuguesa, mas não resistiu aos ferimentos.

Na hora do ataque, houve corre-corre no centro da cidade, principalmente na rua 13 de Maio, uma das mais movimentadas do comércio local.

O autor dos disparos usou uma pistola e um revólver. De acordo com informações da Polícia, um homem armado com uma pistola 9m e um revólver calibre 38 participava da missa quando levantou e deflagrou vários disparos contra fiéis que assistiam a missa. Policiais militares que faziam patrulhamento próximo ao local ouviram os disparos e correram para a igreja.

Feridos foram encaminhas à unidades de saúde da cidade

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu os feridos para hospitais da cidade: duas foram socorridas ao Hospital Mário Gatti, um ao Hospital das Clínicas da Unicamp e um ao Hospital Beneficência Portuguesa.

A vítima do Hospital Beneficência Portuguesa, um homem de 64 anos, foi liberado momentos após a internação; ele foi atingido por dois tiros de raspão. A Vítima levada ao HC Unicamp, uma mulher, está estável e deve receber alta ainda hoje. Já as vítimas do Mário Gatti, Jandira Prado Monteiro, de 65 anos, segue estável e Heleno Severo Alves, de 84 anos, passa por cirurgia. Jandira Prado foi atingida no tórax e na mão, mas não corre risco de morte. Heleno Severo foi atingido no tórax e no abdômen, chegou ao hospital inconsciente e está em estado grave no centro cirúrgico.

Os nomes das vítimas fatais ainda não foram divulgados.

Na hora dos disparos, a polícia estava mobilizada para um roubo a banco no centro de Campinas. Várias viaturas foram mobilizadas para cercar a região. O caso deve ser apresentado na Delegacia de Campinas.

Prefeitura de Campinas se posiciona

A Prefeitura de Campinas, através de nota, confirmou o ocorrido e que reforços foram encaminhados para dar suporte aos feridos e fazer a perícia do local. O prefeito Jonas Donizette presta orações às vítimas e as famílias.

Confira a nota completa:

"A Prefeitura de Campinas, por determinação do prefeito Jonas Donizette, mobilizou prontamente o Samu, a Rede Mário Gatti, a Guarda Municipal e a Emdec para atender às vítimas do ataque ocorrido na Catedral Metropolitana de Campinas.

A prioridade no momento é dar total atenção aos feridos e às famílias das vítimas.

As informações até agora são de que um homem, de cerca de 30 anos de idade, entrou na Catedral atirando, por volta das 13h desta terça-feira (11/12).

Matou quatro pessoas e se matou.

Há, ainda, quatro feridos. Dois estão no Hospital Municipal Mário Gatti, um no Hospital de Clínicas da Unicamp e outro no hospital Beneficência Portuguesa.

O prefeito Jonas Donizette está estarrecido com o brutal crime e dedica suas orações às vítimas e suas famílias.

A Prefeitura de Campinas continuará mobilizada acompanhando os acontecimentos."

Secretaria de Segurança Pública informa que as imagens serão analisadas

A SSP, através de nota, informou que irá investigar as imagens feitas pelas câmeras de segurança da Catedral, que foram apreendidas. As armas do crime também estão com a polícia e a perícia se encontra no local.

Confira a nota completa:

"A SSP lamenta o ocorrido e informa que o 1º Distrito Policial de Campinas investiga, com apoio do Setor de Homicídios da cidade, as mortes ocorridas no início da tarde de terça-feira (11), na Catedral Metropolitana de Campinas. Um homem disparou aleatoriamente nas pessoas que estavam no local, até que policiais militares intervieram e dispararam contra o autor, que em seguida se matou. Além dele, quatro pessoas morreram e quatro ficaram feridas. Imagens das câmeras de segurança da igreja foram apreendidas e serão analisadas. As armas usadas na ação foram apreendidas e a perícia está no local. Os corpos das vítimas serão encaminhados ao IML de Campinas."

Arquidiocese manterá Catedral fechata para atendimento e investigações

A Arquidiocese publicou uma nota confirmando que ainda não sabe qual a motivação do crime e informou que a Catedral se manterá fechada para contribuir nas investigações e realizar atendimento. Ao fim, a Arquidiocese lamenta co ocorrido.

Confira a nota completa:

"Um tiroteio deixou pelo menos cinco pessoas mortas e outras quatro feridas no começo da tarde desta terça-feira (11), dentro da Catedral Metropolitanade Campinas, no Centro da cidade, segundo informações do Corpo deBombeiros.

Ainda não se sabe a motivação.

A Catedral segue fechada para atendimento das vítimas e a investigação da Polícia.

Assim que dispusermos de mais informações, as disponibilizaremos.

Contamos com as orações de todos neste momento de profunda dor."

