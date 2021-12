Homem leva café em prisão para mulher que tentou matá-lo

Um homem entrega todos os dias o café da manhã para a ex-mulher que está presa por tentar matá-lo duas vezes usando chumbinho. O caso aconteceu em Fortaleza, no Ceará. De acordo com a Polícia Civil (PC), a mulher de 32 anos foi presa na terça-feira, 6.

Ainda segundo a polícia, a primeira vez que ela envenenou José Maria foi no dia 11 de setembro. Ele passou mal e se recuperou. Quatro dias depois, ela colocou chumbinho novamente na comida dele. Desta vez, ele ficou internado duas semanas.

Estranhando a situação, a família do homem denunciou a mulher para a polícia, que decretou a prisão preventiva.

Em entrevista ao G1 Ceará, José Maria contou que "é certo que ela errou, mas não é com erro que vamos pagar com outro. Ela está bem arrependida, pois ela mesmo me socorreu, ligou para hospital. Eu vi o arrependimento dela. Inclusive ela me visitou no hospital. Se ela não tivesse se arrependido, tinha deixado eu morrer".

adblock ativo