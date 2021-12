Homem joga carro no mar após brigar com a namorada

Após brigar com a namorada, um homem resolveu atirar o carro no mar, na praia de Perequê, em Porto Belo, em Santa Catarina. A cena, pra lá de inusitada, ocorreu no início da tarde deste sábado, 31. Segundo informações da polícia da cidade, tanto o homem de 31 anos como a namorada saíram ilesos. O veículo, por sua vez, foi retirado do mar com a ajuda de um guincho.

