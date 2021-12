Um acidente com um caminhão de refrigerantes, na Rua Xavier Curado, em Marechal Hermes, no Subúrbio do Rio, quase matou um pedestre ao derrubar a a carga de garrafas na rua.

A cena foi flagrada em vídeo por uma câmera de segurança, que mostrou o desespero do homem, não identificado, para escapar das garrafas de refrigerante.

O homem agarrou num portão para fugir. A rua é palco de frequentes acidentes e a própria família da casa que gravou o "derrame" de garrafas já sofreu com o problema.

A identidade do homem atingido pelas garrafas ainda é um mistério, mas os moradores dizem que ele passa por ali todos os dias. A empresa fabricante do refrigerante disse que está apurando o acidente. Veja o vídeo:

Da Redação Homem escapa de acidente com caminhão de refrigerante; veja

adblock ativo