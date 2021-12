Homem é preso no Aeroporto de Guarulhos com cocaína escondida em calça legging

A Polícia Federal que atua no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, prendeu na noite desta terça-feira, 21, um homem de 26 anos com drogas escondidas sob as vestes. De acordo com a PF, o passageiro já havia feito o check-in e entrado na área de imigração.

A Polícia Federal informou que "ao notar a presença dos policiais federais, o homem tentou se adiantar na fila para escapar da fiscalização".

"Ele foi abordado e passou por busca pessoal e revista das bagagens. Sob suas vestes, em uma calça legging com diversos pequenos bolsos, foram localizados vários pacotes contendo pó com odor característico de cocaína", afirmou a PF em nota.

O passageiro, de acordo com a Federal, foi conduzido à delegacia para exames periciais. Nos 50 volumes encontrados havia quase 1 quilo de cocaína pura. O homem foi preso em flagrante e conduzido a um presídio estadual onde permanecerá à disposição da Justiça, respondendo pelo crime de tráfico internacional de drogas.

