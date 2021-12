Homem é preso após vítima pedir socorro nas redes sociais

Um homem foi preso na noite desta terça-feira, 6, acusado de sequestrar e estuprar uma jovem em Rio Largo, na região metropolitana de Alagoas. A polícia chegou ao acusado depois que a vítima postou uma mensagem no Facebook dizendo que estava sendo raptada. Por meio do sistema de rastreamento do celular da jovem, os policiais conseguiram localizá-la em Maceió.

Quando foi achada, a vítima já tinha sido violentada. Ela foi abordada no conjunto Salvador Lyra, em Maceió, e depois foi levada para um matagal na zona rural, onde foi estuprada. Após o crime, o criminoso deixou a jovem em Maceió.

Ela disse o modelo e placa do veículo do suspeito. Com esses dados, a polícia localizou Gilmar de Lima Bezzerra, 34, em casa. Ele, que conhecia a vítima, nega o crime.

