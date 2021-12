Homem é preso ao tentar entrar rastejando com drogas em prisão

Um homem de 34 anos foi preso após tentar entrar na Casa de Prisão Provisória (CPP), em Aparecida de Goiânia, região metropolitana da capital goiana, na madrugada deste domingo, 20. O suspeito fez um buraco na grade de contenção e rastejou no chão para entrar no local. Ao todo, foram apreendidos 14 porções de maconha e cocaína, 15 celulares e outros equipamentos eletrônicos.

De acordo com o superintendente de Segurança Penitenciária (Susepe), Leopoldo de Castro, o homem foi visto por agentes plantonistas que reforçavam a segurança no local. O suspeito chegou a entrar no perímetro de segurança do presídio, no entanto, ao ver a equipe, ele tentou fugir. O suspeito foi detido por policiais do Grupo de Operações Penitenciárias Especiais (Gope).

Com o homem, foram encontrados 15 celulares, 15 carregadores para os eletrônicos, 17 fones de ouvido, 8 chips de operadoras, uma bateria para celular, além de 14 porções de substâncias análogas à maconha e à cocaína, que estavam em uma mochila. Os materiais e o suspeito foram encaminhados à Delegacia.

