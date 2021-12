Homem é morto por amigo após disparo acidental em São Paulo; suspeito mentiu sobre caso

A morte do motoboy Carlos Vinicius dos Santos, 24 anos, ocorrida em em Mongaguá, no litoral de São Paulo, provocou uma grande investigação por parte da Polícia Civil de São Paulo, que desvendou a real causa do crime. As informações são do G1.

O caso, antes tratado como latrocínio (roubo seguido de morte), segundo relatado por amigos da vítima, na verdade aconteceu por causa de um disparado acidental, realizado por um dos amigos do motoboy.

De acordo com a polícia, a versão inicial indicou que o homem foi baleado na avenida Governador Mario Covas Júnior, esquina com a Rua Carvalho Pinto, no Balneário Itaóca, após ter sido abordado por dois homens enquanto estacionava seu carro.

Porém, durante a investigação, foram encontradas contradições nos depoimentos da dupla de 28 e 32 anos, que não tiveram a identidade revelada, e foi descoberto o homicídio.

Após ouvir moradores da região, e buscar por imagens de câmeras de segurança, a Polícia Civil pôde confirmar que os amigos da vítima alteraram a cena do crime. O que foi confessado por um dos homens.

Segundo o suspeito, de 32 anos, o tiro foi disparado de maneira acidental enquanto ele manuseava a arma. Questionado sobre a mentira, o homem informou que a versão foi criada por medo.

Preso por homicídio, o autor do tiro foi liberado pela Justiça, que alegou a busca por socorro como fator preponderante no caso. Ainda de acordo com a polícia, o outro rapaz envolvido no caso responderá por fraude processual, por acobertar o caso.

O corpo da vítima, que possui mais de um ferimento, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Segundo a polícia, a possibilidade de que o novo depoimento também não seja verdadeiro não foi descartada.

