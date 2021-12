'Homem de Ferro' é multado em blitz da Lei Seca no Rio de Janeiro

Um motociclista com a fantasia de Homem de Ferro, que não teve a identidade revelada, foi parado e multado em uma blitz da Lei Seca no último sábado, 24, no sul do estado do Rio de Janeiro. O caso ocorreu na avenida Amaral Peixoto, no centro de Volta Redonda. As informações são do UOL.

O homem, que estava vestindo a armadura vermelha e dourada do super-herói e com a moto das mesmas cores, foi submetido ao exame do bafômetro, mas o resultado não acusou ingestão de bebida alcoólica. Entretanto, ele recebeu multa por pilotar com carteira de habilitação suspensa e sem os documentos do veículo.

O 'Homem de Ferro' informou à equipe envolvida na blitz que retornava de uma festa infantil. Após ser multado, o rapaz foi liberado, mas a moto ficou retida até que um condutor habilitado apareceu para conduzi-la.

