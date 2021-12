Um vídeo que mostra supostos policiais militares do estado do Ceará torturando um rapaz por ter uma tatuagem com o desenho de um palhaço começou circular pela internet e por aplicativos de celular, no início desta semana.

No vídeo, um dos supostos PMs tenta retirar a tatuagem de um jovem, raspando a pele dele com uma faca. Com 1 minuto e 54 segundos de duração, o vídeo mostra o rapaz chorando e sofrendo no chão, pedindo para os policiais pararem com a tortura.

Vendo o estado do jovem, o suposto policial diz: "Chore não, o palhaço agora está ganhando cor". Ele ainda completa: "Tu não é vida louca?".

Não satisfeito com o choro e o pedido de desculpas do jovem, outro suposto policial, que acompanha a tortura, dá chutes na região no tronco da vítima.

Aparentemente, o motivo do crime seria porque a vítima tinha a tatuagem de palhaço que, supostamente na linguagem do crime, está associado a roubo e morte de policiais.

Em entrevista ao portal R7, o tenente-coronel Andrade Mendonça, responsável pela comunicação da PM-CE, afirmou ter conhecimento das imagens, mas afirmou que não existem provas o suficiente para saber se o caso aconteceu no estado.

O policial ainda diz que, se aparecerem novas informações sobre o vídeo, uma investigação pode ser iniciada.

Veja o vídeo (as imagens são fortes)

Da Redação Homem com tatuagem de palhaço é torturado por supostos PMs

adblock ativo