Homem atira em cinco pessoas, mata familiares e comete suicídio em SP

Um homem matou três pessoas e baleou outras duas na manhã desta segunda-feira, 30, em Campinas (SP). Segundo a Polícia Militar, as mortes ocorreram na rua João Maria Batista, no distrito de Sousas pouco antes das 6h30. O pai e uma irmã do criminoso estão entre os mortos.

A polícia foi acionada após uma moradora do bairro ouvir os disparos. A casa onde elas estavam foi incendiada pelo atirador e, segundo a PM, não houve outros feridos. Os corpos continuam no local do crime, que vai passar por perícia.

De acordo com o G1, de carro, o atirador foi para outro ponto da cidade, onde fez vários disparos contra um homem e a ex-namorada dele, que estão hospitalizados.

Segundo a PM, o criminoso foi localizado próximo à Avenida Prestes Maia, uma das mais movimentadas da cidade. O atirador se matou com um tiro na cabeça, ao ver os policiais, informou a corporação.

Dois revólveres calibre 38 foram encontrados dentro do veículo do atirador e apreendidos. Ele já tinha passagens na delegacia e, havia uma ordem judicial que o impedia de se aproximar da família. A Polícia Civil investiga o que motivou os crimes.

