Um homem ateou fogo em um morador de rua na madrugada desta terça-feira, 18, na cidade de Santos, em São Paulo. O ocorrido aconteceu na avenida Pedro Lessa, no bairro Aparecida. Segundo uma pessoa que mora na via, a discussão começou após o suspeito acusar do morador de rua de roubar o seu celular.

"Acordei com uma gritaria e uma discussão. Quando fui à janela, vi o homem de camiseta branca dizendo que o morador tinha roubado o celular dele. Ele o agrediu com chutes e com um capacete, e o ameaçou várias vezes de morte", explicou o residente que viu toda a situação ao site A Tribuna.

Após a primeira discussão, o suspeito saiu e 20 minutos depois retornou ao local e perseguia o morador com um galão. De acordo com as imagens, o homem atira um isqueiro na vítima, que já estava molhada de gasolina. No vídeo, o homem aparece correndo com a cabeça e o peito em chamas. O suspeito, no mesmo instante, foge andando tranquilamente no sentido contrário.

A testemunha apresentou as imagens no 3º Distrito Policial de Santos, no fim da manhã desta terça. Ainda segundo a testemunha, o morador de rua alegou que outra pessoa havia pegado o celular do rapaz.

De acordo com A Tribuna, a Polícia Civil deverá verificar se no outras imagens de câmeras de monitoramento podem ajudar nas investigações e apurar a identidade do agressor, que ainda não foi localizado.

A assessoria de imprensa da Santa Casa de Santos, o morador de rua, de 56 anos, deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento Central por volta das 7h, com queimaduras de 2º grau, passou pelos primeiros atendimentos e foi transferido para a Santa Casa.

Da Redação | Foto: Reprodução | YouTube Homem ateia fogo em morador de rua após discussão

