Homem ateia fogo ao próprio corpo em frente ao Planalto

Um homem ainda não identificado ateou fogo ao próprio corpo na manhã deste domingo, 10, em frente ao Palácio do Planalto, em Brasília. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e levado ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran), unidade de referência no atendimento a queimados.

Segundo a assessoria de comunicação dos bombeiros, o homem teve mais de 70% do corpo queimados. Ele aparentava ter entre 45 e 50 anos de idade e usava uma bermuda de tecido semelhante ao tactel ou nylon, que são materiais consumidos rapidamente pelo fogo. O homem vestia também uma camiseta, que tirou antes de jogar combustível sobre o corpo.

"Quando a equipe chegou, alguém tinha usado um extintor [de incêncio] na vítima. Ela estava no chão e falava palavras desconexas sobre religião", informou o coronel Alan Alexandre Araújo, chefe da Comunicação Social do Corpo de Bombeiros do DF. De acordo com o coronel, o homem não portava documentos e a identificação dele será feita pelo hospital.

