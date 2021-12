Homem arrasta namorada em rua por ciúmes no DF

Um homem arrastou a namorada após uma discussão motivada por ciúmes, no Distrito Federal. Panka Faleiros publicou em sua rede social um desabafo sobre o namoro abusivo e a briga do casal no momento da agressão na quarta-feira, 16 [confira abaixo]. Ela prestou queixa na polícia e o homem foi liberado no mesmo dia após pagar fiança.

Segundo o depoimento da jovem, o namorado já havia sido agressivo em outras brigas por ciúmes, mas sem machucá-la fisicamente: "Eu nunca imaginaria que chegasse aonde chegou, muito menos meus amigos que já presenciaram diversas vezes seus episódios abusivos". No dia em que foi arrastada, porém, ele teria se irritado pelo fato de ela não responder às suas acusações.

"Pelos meus cabelos minha cara vai de encontro ao chão. Desculpa, eu cai. Cai sozinha. Me machuquei apenas sozinha", disse em alusão ao depoimento do namorado na polícia, onde alegou que Panka se machucou sozinha após uma queda.

Em dois dias, a publicação já teve cerca de 15 mil compartilhamentos e 125 mil curtidas. Nos comentários, muitas pessoas escreveram mensagens de apoio à jovem.

