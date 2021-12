Durante os protestos nas ruas do Rio de Janeiro, diversos personagens têm surgido. Primeiro foi o Batman, agora é o Homem Aranha gay que chama a atenção nas redes sociais e no youtube.

Um pouco fora de forma, o super-herói resolveu enfrentar a polícia com uma dança no meio da rua. O vídeo virou sucesso e alcançava, no início da tardfe desta quinta-feira, 17, quase 90 mil pageviews .

Veja como foi:

Da Redação Homem Aranha gay enfrenta a polícia no Rio

