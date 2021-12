Homem anuncia assassinato da mulher pelo Facebook

A polícia do Rio de Janeiro prendeu na manhã desta segunda-feira, 2, um homem acusado de assassinar a mulher no último domingo, 1º.

Em uma mensagem publicada no Facebook, Franque do Nascimento dos Santos, de 50 anos, afirmou que cometeria o crime contra Juliana de Melo Moreira.

"Filho, papai te ama. Mamãe trai, pagou. Safada, vai morrer hoje", escreveu ele no domingo. O corpo de Juliana foi encontrado no dia seguinte, na estrada do Taquaral.

A postagem gerou revolta entre parentes e amigos da vítima, que publicaram mensagens de indignação nos comentários da postagem. "Idiota retardado mental, pode deixar que seu filho agora vai ficar órfão de verdade que eu te mato sua peste", afirmou o internauta Matheus Melo.

De acordo com informações da Divisão de Homicídios, Franque se entregou e confessou o crime. Ele será autuado por homicídio.

