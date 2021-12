Homem agride médico para ser atendido primeiro no RN

Um homem agrediu o médico Antônio Andrade na Unidade Mista de Saúde de Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte, após tentar ser atendido primeiro, na última sexta-feira, 4. Guilherme Mendes Faria foi imobilizado por outros pacientes depois de dar socos e chutes no médico.

Veja o vídeo da agressão:

Médico é espancado por paciente que não quis esperar atendimento no RN

