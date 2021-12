Hidrogel usado por Andressa Urach está irregular desde março

O hidrogel da marca Aqualift está sem registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) desde março. O produto é o mesmo usado pela modelo e apresentadora Andressa Urach, de 27 anos, que está internada desde o dia 29 na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre.

Ela apresenta processo de infecção em decorrência da aplicação de hidrogel nos membros inferiores, realizada há cinco anos em uma clínica. A substância só pode ser usada por médicos para pequenos procedimentos, como cicatrizes e preenchimentos na face.

Segundo a Anvisa, qualquer medicamento no País deve fazer a revalidação de seu registro a cada cinco anos. A Aqualift, porém, perdeu o prazo. De acordo com a agência, a empresa já entrou com novo pedido e passará novamente por todas as etapas até obter o documento.

A Anvisa reitera que considera o produto clandestino por causa da falta de renovação do registro e não por problemas na qualidade do hidrogel. Se a substância for flagrada sendo produzida ou comercializada no período em que está irregular, a empresa pode ser processada e até fechada, segundo a agência.

Internada

Nesta quarta-feira, 3, os médicos informaram que Andressa apresentou discreta melhora em seu quadro de saúde. Ela voltou a respirar sem ajuda de aparelhos. Segundo a equipe que cuida da apresentadora, ela está "despertando e respirando espontaneamente", mas seu estado ainda é considerado grave. Andressa permanece na UTI. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

adblock ativo