Henrique Meirelles vota em São Paulo

O candidato à presidência da República pelo MDB, Henrique Meirelles, votou nesta manhã no colégio Rio Branco, em Higienópolis, região central de São Paulo.

Ele chegou ao local por volta das 9h30, acompanhado de Paulo Skaf, candidato ao governo de São Paulo pelo MDB. Os dois se encontraram para um café na região, antes de se dirigirem à escola.

O colégio estava com movimentação tranquila para os eleitores e com um grande grupo de jornalistas à espera do candidato.

Ele foi direto para a sua seção de votação, que não tinha fila, e registrou seu voto. Em seguida, posou para fotos acompanhado de Skaf.

Após a votação, Meirelles concedeu rápida entrevista coletiva no corredor do colégio. Afirmou que essa é uma eleiçâo em que a mensagem principal é dizer a verdade. Ele se esquivou sobre quem irá apoiar em caso de segundo turno.

"Ficamos felizes pelo carinho recebido. Essa é uma eleição em que é preciso dizer a verdade. Se promessa resolvesse problema, o país estaria bem melhor. Eleição e mineração, só depois da apuração, vamos aguardar o segundo turno".

O candidato foi embora por volta das 9h55, já separado de Skaf, e deve passar o restante do dia com a família, acompanhando a votação.

