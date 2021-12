Helicóptero de pequeno porte cai na Baía de Guanabara

Um helicóptero de pequeno porte caiu na Baía de Guanabara no início da tarde desta segunda-feira, 6. Segundo o Corpo de Bombeiros, a queda foi perto do Museu do Amanhã, na Praça Mauá, às 14h42.

Equipes da Marinha foram deslocadas para o local e iniciaram operações de resgate, com três lanchas e uma moto aquática. De acordo com a Marinha, duas pessoas estavam a bordo da aeronave e foram resgatadas com vida por uma embarcação que passava no momento da queda. O helicóptero pertence à empresa Omni Táxi Aéreo.

O Corpo de Bombeiros também enviou ao local equipes de salvamento. O helicóptero atingiu a água e logo afundou. Segundo a Marinha, não foi notada poluição na água causada por vazamento de óleo e combustível da aeronave.

Em nota, a Escola de Aviação Omni informa que o helicóptero fazia um voo de instrução em área próxima à Praça Mauá.

"A aeronave, modelo R22, realizou um pouso na água durante um voo de instrução. Duas pessoas estavam a bordo, sendo um instrutor e um aluno, que passam bem. O resgate dos envolvidos ocorreu imediatamente, sem aparentes lesões e estão realizando uma avaliação médica”, diz o texto.

Ainda não se sabe quais foram as causas do acidente.

