Um helicóptero que prestava serviço à Rede Globo Nordeste caiu na manhã desta terça-feira, 23, na praia Brasília Teimosa, em Recife (PE). O acidente aconteceu por volta das 6h e ao menos duas pessoas morreram, segundo as autoridades locais.

Segundo a Globo, três pessoas estavam na aeronave: o comandante Daniel Galvão, que morreu no local; a sargenta da Aeronáutica Lia Maria Abreu de Souza, que chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos; e o operador de transmissão Miguel Brendo Pontes Simões, que está internado no Hospital da Restauração (HR).

Segundo o diretor-geral do hospital, Miguel Arcanjo, Brendo chegou na unidade de saúde com uma condição muito grave, mas a equipe médica conseguiu estancar a hemorragia. O operador apresentou politraumatismo com uma lesão na face. Segundo o hospital, será preciso a realização de uma tomografia na vítima para avaliar a gravidade exata.

O acidente teria acontecido logo após o helicóptero ter feito imagens para a abertura do telejornal Bom Dia Pernambuco desta terça. Na semana passada, a aeronave chegou a ser revisada e já tinha realizado vários voos. Até o momento, não há informações do que motivou a queda do helicóptero.

s bombeiros realizam buscas pela aeronave, que afundou no mar. Até o momento, não há informações do que motivou a queda do helicóptero. Várias pessoas acompanham o trabalho no local.

Da Redação Helicóptero da Rede Globo cai em praia de Recife e deixa dois mortos

adblock ativo