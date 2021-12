Helicóptero cai e mata pedestre no litoral de São Paulo

Um helicóptero com três pessoas a bordo caiu em uma rua no litoral norte de São Paulo, matando um pedestre na manhã desta terça-feira, 1. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a vítima estava passando pelo local quando foi atingida pelo veículo.

As três pessoas que estavam no helicóptero, o piloto e um casal, tiveram ferimentos leves e foram levadas para a Santa Casa de Misericórdia do município de Ubatuba. O acidente ocorreu na Rua Galeão Coutinho, no bairro Itaguá. Nenhum imóvel foi atingido.

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que que serão feitas investigações para apurar as causas do acidente envolvendo o helicóptero PR-RMZ. O trabalho será feito pelos investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa IV), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

O ínicio das investigações envolve a coleta de dados, como fotografias das cenas, a retirada de partes da aeronave para análise, reunião de documentos e coleta de relatos de testemunhas. O objetivo, segundo a FAB, é prevenir o acontecimento de novos acidentes com as mesmas características.

