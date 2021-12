Heleno diz que “bom brasileiro não se une a organizações estrangeiras”

O ministro-chefe do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), Augusto Heleno publicou no perfil pessoal do Twitter um texto sobre o significado de ser um “bom brasileiro”.

A publicação foi feita neste domingo, 18, após ter admitido, também pelo Twitter, que a Abin (Agência Brasileira de Inteligência) monitorou participantes da COP-25 (Cúpula do Clima das Nações Unidas), realizada em Madri, em dezembro de 2019. A informação foi divulgada pelo jornal O Estado de S. Paulo.

Isso revelou que o governo Bolsonaro monitorou organizações não governamentais, integrantes da comitiva brasileira e representantes de delegações estrangeiras. Uma equipe de 4 nomes experientes em inteligência fzeram parte na delegação brasileira enviada a Madri.

À época, Heleno defendeu a agência e disse que “temas estratégicos devem ser monitorados por servidores com qualificação, sobretudo quando se envolvem campanhas internacionais sórdidas e mentirosas, apoiadas por maus brasileiros, com objetivo de prejudicar o Brasil”.

O general citou a Amazônia e disse também que “cabe aos brasileiros explorá-la, de forma sustentável, para o bem da nossa gente”. Heleno disse ainda que os “bons brasileiros” têm orgulho das gerações passadas.

