Hamilton Mourão é vacinado contra a Covid-19 no DF

O vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) foi vacinado contra a Covid-19 nesta segunda-feira, 29, no posto drive-thru da Policlínica do Lago Sul, em Brasília. O general tem 67 anos e já se enquadra no grupo de vacinação no Distrito Federal, onde reside. Mourão recebeu a primeira dose da vacina Coronavac.

Mais cedo, nesta segunda-feira, 29, Mourão havia dito que se vacinaria: “Vou a um drive-thru desses aí, naquele que tiver menos gente na hora, para não perder muito tempo”, disse a jornalistas, na chegada ao Palácio do Planalto.

Mourão sempre se disse favorável à vacinação. O militar reiterou, diversas vezes, que tão logo chegasse a vez do seu grupo seria imunizado. “Eu acho que a vacina é para o país todo. Não é uma questão individual, o indivíduo aqui está subordinado ao coletivo, nesse caso. Pretendo tomar a vacina dentro da minha vez, eu sou do grupo 2, de acordo com o planejamento. Tomo antes, se for uma questão propagandística”, disse o general, ainda em janeiro.

Com o ato, Mourão é o terceiro integrante do primeiro escalão do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) a receber o imunizante contra doença. Na semana passada, foi a vez de o ministro-chefe do Gabinete Institucional (GSI), Augusto Heleno, 73, receber a primeira dose da vacina, também em Brasília. O ministro Paulo Guedes também foi imunizado.

