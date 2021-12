Hacker suspeito de vazar dados se torna réu na Justiça Federal em Brasília

O hacker suspeito de vazar dados de 223 milhões de brasileiros se tornou réu na Justiça Federal em Brasília após um pedido feito pelo Ministério Público Federal (MPF). Conhecido como VandaTheGod, o hacker foi preso na última sexta-feira (19) durante a Operação Deepwater da Polícia Federal, em Uberlândia (MG).

O megavazamento disponibilizou em fóruns na internet ao menos 223 milhões de CPFs, nomes, endereços, renda, imposto de renda, fotos, escores de crédito e dados de quem participa do Bolsa Família. De acordo com a Polícia Federal, o vazamento de parte dos dados foi feito gratuitamente, mas em seguida, o usuário do fórum colocou o restante das informações à venda por criptomoedas.

“Após diversas diligências, a Polícia Federal identificou o suspeito pela prática dos delitos de obtenção, divulgação e comercialização dos dados, bem como um segundo hacker que estaria vendendo os dados por meio suas redes sociais”, afirmou a PF em nota.

O número de CPFs vazados supera o da população brasileira, porque a base de informações também traz dados de pessoas que já morreram. O país tem pouco mais de 209 milhões de habitantes.

