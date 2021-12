Guloseimas acabam e Papai Noel é apedrejado por crianças em SP

Um Papai Noel foi apedrejado por crianças depois que as guloseimas que distribuía em um trenó acabaram, no último domingo, 10, num bairro da periferia de Itatiba, cidade do interior de São Paulo. O homem, que faz parte de um grupo de voluntários, não chegou a ser atingido pelas pedras, mas ficou muito assustado.

O grupo fazia a distribuição no bairro Porto Seguro, quando os doces e balas acabaram. As crianças, com idades entre 9 e 12 anos, começaram a protestar e alguns lançaram pedras contra o "bom velhinho", que por pouco não foi atingido.

O grupo que conduzia o veículo em que o trenó estava montado deixou o bairro rapidamente e, após se reabastecer com guloseimas, continuou a distribuição em outra região da cidade paulista.

O homem, que não quis se identificar, contou que todo ano se veste de Papai Noel e distribui doces às crianças de bairros periféricos. Ele disse que se assustou quando as crianças passaram a jogar as pedras, gritando palavras de baixo calão, como "filho da p..." e "vai tomar no c..."

O Papai Noel usou sua página numa rede social para relatar o caso e desabafar. "Quando estávamos indo para o Porto Seguro, passamos por três ruas, até que chegou o momento em que acabaram as balas. A partir desse momento, muitas crianças começaram a nos insultar, tacando várias pedras... É uma situação muito triste, pois fazia algum tempo que não íamos para lá por conta da mesma situação. Agora vai ser mais difícil ainda voltarmos, mas pedimos aos pais para trazerem as crianças ao centro da cidade, na vila natalina, para prestigiar o Natal tradicional itatibense", escreveu.

Segundo ele, não é a primeira vez que o Papai Noel é hostilizado no bairro, tanto que a distribuição ali estava suspensa havia quatro anos. O caso não foi registrado na Polícia Civil, mas repercutiu em redes sociais. "A culpa não é das crianças, é dos pais que não educam, de um Estado ausente que não dá perspectiva de estudos... Um País mal educado, com uma geração mal educada, dá nisso", escreveu o internauta Gustavo Passos.

"Papai Noel é um símbolo do capitalismo hétero normativo opressor. Só aparece pra agradar os ricos", postou outro, que se identifica como Daniel Junior.

A prefeitura de Itatiba informou que não foi comunicada oficialmente sobre a situação descrita pelo Papai Noel. Segundo a nota, a cidade possui forte tradição de Papais Noéis, que se organizam de forma voluntária, fazem arrecadações e percorrem os bairros distribuindo doces, sem comunicação ou vínculo com a prefeitura. Os voluntários percorrem os bairros distribuindo doces, sem comunicação ou vínculo com a prefeitura.

