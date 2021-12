Guarda dá tapa no rosto de mulher e puxa cabelo dela; vídeo

Uma mulher de 27 anos foi agredida dentro do Terminal Rodoviário de Piracicaba, em São Paulo, por um guarda municipal. Uma pessoa que estava no local gravou a situação. O caso aconteceu na última quarta-feira, 30, e ganhou repercussão após as imagens serem divulgadas nas redes sociais. Nesta segunda-feira, 4, a prefeitura informou que vai abrir uma sindicância.

No vídeo,é possível ver o agente dando um tapa no rosto da moradora de rua e puxando os cabelos e a orelha dela.

De acordo com o registro da ocorrência, o agente ainda puxou a mulher pelo braço e gritou para que ela saísse do local. O braço da moradora de rua começou a sangrar e ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o pronto-socorro da Vila Cristina.

A Guarda Municipal que é vinculada à Prefeitura de Piracicaba, afirmou que vai apurar a agressão. "A administração tem conhecimento do fato, reforça que é contra qualquer ato de violência e vai abrir uma sindicância interna para apurar as responsabilidades", diz a nota.

