Grupo Boticário extingue termo "Black Friday" em luta contra racismo

O Grupo Boticário anunciou que não vai mais usar a expressão “Black Friday”, que nomeia um dos períodos mais importantes para as vendas do varejo em todo o mundo. Para a empresa, a data de vendas promocionais, que este ano acontece em 27 de novembro, passará a ser chamada de “Beauty Week".

“Há anos conversamos sobre a possível origem do termo “Black Friday”, sobre a ausência de dados científicos que comprovem que ele realmente não se relaciona à questão da escravatura. Então, respeitando os movimentos que sentem desconforto com o termo, decidimos parar de refletir e começar a agir – não teremos mais o termo Black Friday no Grupo Boticário.”, disse Artur Grynbaum, CEO do Boticário.

O grupo é formado pelas marcas O Boticário, Eudora, quem disse, berenice?, Beautybox, Multi B, Vult e Beleza na Web. A marca é um dos maiores grupos de beleza do Brasil e do mundo, com cerca de 4 mil lojas, presença em outros 35 mil pontos de venda e é líder no varejo online de beleza, além de atuação em mais 15 países.

A escolha do grupo Boticário teve reações nas redes sociais. Algumas pessoas questionaram a necessidade de mudança. O presidente da Fundação Cultural Palmares, Sérgio Camargo, afirmou que era “Mais uma empresa lacradora que perde o senso do ridículo.”

O CEO do grupo admitiu que há riscos para o negócio, mas rebateu afirmando que a empresa precisa provocar discussões construtivas na sociedade.

