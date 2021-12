Grupo Aviões do Forró é alvo de ação da PF e da Receita Federal

O grupo Aviões do Forró é alvo da Operação "For All", deflagrada pela Polícia Federal e pela Receita Federal nesta terça-feira, 18. A empresa de entretenimento é responsável por administrar a banda Aviões do Forró, além de outros grupos musicais e casas de show.

Segundo o jornal "Estadão", os cantores da banda Solange Almeida e Xand também são alvos da ação. Não há registro de presos na operação. Foram emitidos 76 mandados, sendo 32 de condução coercitiva e 44 de busca e apreensão nas cidades de Fortaleza e Russas, no Ceará, e Souza, na Paraíba.

Também foi decretado o bloqueio de imóveis e apreensão de veículos.

De acordo com a PF, o grupo é investigado por suspeita de fraude no imposto de renda. Para isso, eles forneciam dados falsos ou omitiam informações relevantes. Ainda conforme a PF, o grupo adquiria bens, como veículos e imóveis, sem declarar ao Fisco.

Segundo a Receita, a omissão de impostos pode chegar a R$ 500 milhões.

Também foram encontradas divergências sobre valores pagos "a título de distribuição de lucros e dividendos, movimentações bancárias incompatíveis com os rendimentos declarados, pagamentos elevados em espécie, além das diversas variações patrimoniais a descoberto", segundo nota divulgada pela PF.

A investigação ainda aponta para lavagem de capitais, falsidade ideológica e associação criminosa.

