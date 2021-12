Greve na BA: governo federal monitora PMs em outros estados

O governo da presidente Dilma Rousseff está monitorando o risco de novas greves de policiais militares em estados que vão sediar a Copa do Mundo para evitar movimento como o terminado nesta quinta, 17, na Bahia.

De acordo com a coluna Painel da Folha de S. Paulo, o Palácio do Planalto identificou que há possibilidade de paralisação no Rio Grande do Norte, no Amazonas e em Mato Grosso.

O governo já apontou a disponibilidade de envio de tropas do Exército para esses estados, como aconteceu na Bahia. O Ministério da Justiça também indicou que o entendimento do Judiciário é de que as greves são ilegais.

Apesar da possibilidade de greve, o Planalto identificou que os policiais militares não pretendem parar durante a Copa, mas vão usar a proximidade do mundial para pressionar os governos.

