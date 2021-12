Greve de caminhoneiros compromete produção de insumos de diálise

A empresa Fresenius Medical Care, líder no fornecimento de insumos e equipamentos de diálise, precisa entregar até a próxima quinta-feira, 31, mais de 2.000 toneladas de produtos para abastecer clínicas e hospitais que tratam de doentes renais em todo o País. A empresa também enfrenta dificuldades no recebimento das matérias-primas e no deslocamento dos funcionários.

Apesar de ter conseguido a liberação nas barreiras de três caminhões na madrugada do domingo 27, é preciso ainda, garantir o retorno desses caminhões até a fábrica, localizada em Jaguariúna, interior de SP, para serem reabastecidos com novas cargas. "Mesmo com a identificação de que estão fazendo transporte de medicamentos, os veículos vazios estão sendo impedidos de retornar à fábrica", denuncia Adriano Souza, coordenador de Logística da instituição.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Nefrologia, cerca de 120 mil pessoas fazem tratamento de diálise em quase 800 clínicas de todo o País. A empresa é responsável por abastecer 450 dessas unidades de saúde, que atendem mais de 65 mil pacientes com insuficiência renal crônica ou aguda.

