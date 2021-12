Greenpeace irá protocolar ação contra ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles na próxima semana

Após ataques e críticas públicas do ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles ao Greenpeace, a organização não-governamental ambiental decidiu que irá protocolar uma ação contra o político na próxima semana.

De acordo com informações do Blog do Matheus Leitão, no G1, Salles publicou na quinta-feira, 24, uma mensagem em rede social sugerindo que um navio do Greenpeace, ao qual se referiu como #greenpixe, tem relação com o desastre ambiental provocado pelas manchas de óleo que se espalham pelo litoral nordestino.

Em outras ocasiões, o Greenpeace já foi alvo de críticas do ministro, que já chegou a chamar a organização de "terrorista".

