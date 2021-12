Governo tem investido em mobilidade urbana, diz ministro

O ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro, destacou nesta quarta-feira, 19, que o governo federal tem investido "pesado" em ações que visam o aperfeiçoamento da mobilidade urbana no país.

"Temos ações em andamento em todas as cidades brasileiras. Algumas estão a pleno vapor, outras estão em fase de contratação. Nós não tínhamos investimento. Agora, estamos fazendo investimento pesado na área de mobilidade urbana. São R$ 60 bilhões, que estão obras em contratação ou já foram selecionadas para serem contratadas", disse ao ser perguntado sobre as ações da pasta em relação às manifestações ocorridas nos últimos dias no país.

Os protestos ocorridos em várias cidades brasileiras demonstram o descontentamento da população, que teve como estopim o reajuste do preço da tarifa de ônibus, e agora engloba uma série de outras insatisfações.

Antes de participar de audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Urbano, na Câmara dos Deputados, Ribeiro ressaltou que não há previsão de ação imediata do Ministério das Cidades em resposta às manifestações ocorridas no país. "Nós temos os investimentos da área de mobilidade urbana definidos. O que temos que fazer é avançar na execução. Isso que estamos trabalhando juntamente com estados e municípios para agilizar e cumprirmos os prazos daquilo que está pactuado nos contratos", comentou.

