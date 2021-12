Governo suspende a venda de 44 planos de saúde de 17 operadoras

Devido a reclamações dos clientes , a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) decidiu, nesta sexta-feira, 2, suspender a venda de 44 planos de saúde de 17 operadoras. A suspensão começa a valer a partir da próxima sexta-feira, 9.

Segundo o site UOL, para quem já é cliente nada muda. Os planos de saúde suspensos têm, juntos, 180, 9 mil clientes. A lista com os planos suspensos pode ser conferidas no site da ANS.

O objetivo da mudança é evitar que as operadoras vendam seus produtos a novos clientes antes de resolverem os atuais problemas.Se melhorarem o serviço prestado e tiverem redução do número de reclamações, as operadoras poderão ter a comercialização liberada daqui a três meses, de acordo com a ANS.

Ainda conforme o site, oito operadoras poderão voltar a comercializar 20 planos que estavam impedidos de serem vendidos. De acordo com a agência, isso acontece quando há comprovada melhoria no atendimento aos clientes.

