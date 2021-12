Governo pede dados de autor de anúncio de negros a R$ 1

A Ouvidoria Nacional da Igualdade Racial, que é vinculada a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir), solicitou ao site de vendas MercadoLivre informações sobre o autor do anúncio de venda de negros por R$ 1. O ouvidor nacional, Carlos Alberto Silva Júnior, disse que pretende enviar os dados para o Ministério Público Federal (MPF).

O MercadoLivre disse que está à disposição da Ouvidoria, mas que ainda não recebeu o pedido de informações. Além disso, o site já entregou os dados do usuário à Polícia Civil do Rio de Janeiro. A empresa também diz que retirou o anúncio do ar na segunda-feira, 6, após denúncia de usuários. O site de vendas lembra que todos anúncios têm um botão de denúncia.

O ouvidor nacional diz que o responsável pela postagem pode ser enquadrado no Artigo 20 da Lei n° 7.716/1989, que estabelece prisão de dois a cinco anos e multa para quem praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.

