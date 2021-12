Governo passa a adotar dose única da vacina contra febre amarela

O ministro da Saúde, Ricardo Barros, disse nesta quarta-feira, 5, que o governo vai passar a adotar a dose única da vacina contra a febre amarela para as áreas com recomendação de imunização em todo o País. A medida, que passa a valer a partir deste mês, segue a orientação da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre o tema.

Com a nova medida, as pessoas que já tomara uma dose não precisarão mais se vacinar contra febre amarela ao longo da vida. Segundo explicou Barros, quando a OMS recomendou uma única dose do imunizante, em 2014, o Ministério da Saúde chegou à conclusão de que os estudos ainda não eram suficientes para que a recomendação da organização fosse adotada.

Em entrevista coletiva, Barros disse ainda que o governo prepara a rede pública para um possível fracionamento das doses. Como a reportagem revelou, o ministério encomendou à Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) um pedido para avaliar preço e disponibilidade de seringas para o fracionamento.

