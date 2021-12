Governo oferece ajuda a Minas no socorro a vítimas de rompimento de barragem

O ministro-chefe da Casa Civil, Jaques Wagner, colocou as forças federais à disposição do Estado de Minas Gerais para atuação em Bento Rodrigues (MG), em Mariana. O local foi atingido por uma enxurrada após rompimento de uma barragem de mineração, deixando vítimas e provocando estragos na região.

Vídeo abaixo mostra rompimento de barragem e desespero de funcionários em MG:

Barragem de MINAS

Em nota divulgada na noite desta quinta, a Casa Civil informa que o ministro entrou em contato com o governador de Minas, Fernando Pimentel, para colocar as forças federais à disposição. Jaques Wagner comunicou a presidente Dilma Rousseff do acidente antes do embarque dela de volta de Alagoas para Brasília.

A Casa Civil informa ainda que, a partir do Ministério da Defesa, foram colocados em regime de prontidão os batalhões de Belo Horizonte e de São João del Rey, "que estão mobilizados para atuar de acordo com as necessidades locais". Além disso, o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), órgão vinculado ao Ministério da Integração Nacional, está em comunicação permanente com o Estado e à disposição para atuar.

"A Força Nacional do Sistema Único de Saúde (FN-SUS) foi acionada e mantém contato com a gestão de saúde do estado para verificar as necessidades nas ações de resgate. Atuam, ainda, nas atividades de busca e salvamento, aeronaves da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros que sobrevoam o local", diz a nota da Casa Civil.

