Governo não se omitiu no combate ao desmatamento, diz Bolsonaro em resposta ao STF

O presidente Jair Bolsonaro negou ao Supremo Tribunal Federal que o governo tenha sido omisso no combate ao desmatamento. A Ministra Cármem Lúcia havia dado cinco dias para que o governo se pronunciasse, em ação apresentada pela Rede Sustentabilidade.

Na ação, o partido aponta falhas do governo na política de preservação ambiental e pede que o Supremo determine medidas concretas para o controle do desmatamento. Entre as medidas tem-se execução total do orçamento para o setor e a apresentação de plano de contingência para reduzir o desmatamento pelo menos ao nível do verificado em 2011.

Em manifestação elaborada pela Advocacia-Geral da União, Bolsonaro juntou uma série de pareceres de órgãos do governo sobre as ações para o enfrentamento do desmatamento e defende a rejeição da ação, conforme G1.

“Não há qualquer omissão federal, posto a grande quantidade de atos em defesa do meio ambiente já adotados”, aponta o documento.

Entre as medidas relacionadas estão um decreto de 2019 assinado pelo presidente determinando que todos aos ministros adotem medidas necessárias para o levantamento do combate a focos de incêndio na Amazônia Legal para preservação da floresta, o uso das Forças Armadas na região; a criação do Conselho Nacional da Amazônia Legal, coordenado pelo vice-presidente Hamilton Mourão; e a proibição do uso de fogo por 120 dias durante período crítico neste ano.

Contudoo, o documento reconheceu que houve diminuição de 17% no ano passado do número de autos de infrações do Ibama, mas afirma que "apesar da leve redução em comparação ao ano anterior, não há omissão por parte da fiscalização ambiental desta autarquia".

