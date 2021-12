Governo libera R$ 6,6 mi para cidades atingidas por chuvas

O governo federal liberou R$ 6,6 milhões, esta semana, para seis cidades da Região Sul atingidas por chuvas nos meses de outubro e novembro, informou o Ministério da Integração Nacional.

Neste sábado, 26, a presidenta Dilma Rousseff sobrevoou regiões atingidas pelas cheias provocadas pela chuva dos últimos dias no Rio Grande do Sul. De acordo com o último boletim divulgado pela Defesa Civil do estado, 38 municípios foram atingidos afetando 1.795 famílias - 1.479 estão desalojadas e 66, desabrigadas. No estado, 12 municípios decretaram situação de emergência.

Segundo o ministério, ainda não houve liberação de recursos para esses 12 municípios. Para que isso ocorra, os municípios ou o estado tem de fazer o pedido ao governo federal. Inicialmente, os municípios são atendidos com kits de ajuda humanitária.

