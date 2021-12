Governo Federal repassou R$ 7,5 milhões para testes de coronavírus à Michelle Bolsonaro

A finalidade era contribuir para a aquisição de testes contra o novo coronavírus, que provoca a Covid-19, porém não foi esse o destino que o governo Jair Bolsonaro deu aos R$ 7,5 milhões doados pela empresa Marfrig.

O valor foi repassado para o programa Pátria Voluntária, que é coordenado pela primeira-dama, Michelle Bolsonaro.

De acordo com informações da Folha de S.Paulo, a Marfrig, uma das maiores empresas no ramo de frigoríficos da carne bovina do Brasil, divulgou no último dia 23 de março, a doação ao Ministério da Saúde para a aquisição dos testes rápidos. À época, o país passava pelo início da atual pandemia e não possuía material suficiente.

No dia 20 de maio, de acordo com o que a empresa disse por escrito à Folha, a Casa Civil divulgou que o dinheiro seria usado “com fim específico de aquisição e aplicação de testes de Covid-19”.

No dia 1º de julho, com o valor já transferido, o governo federal teria consutado a empresa para saber da possibilidade da verba não ser mais utilizada para os testes, e sim, em outras ações de combate à pandemia. Os recursos acabaram indo para o projeto Arrecadação Solidária, vinculado ao Pátria.

Bom lembrar que, sem edital de concorrência, o programa de Michelle repassou, na última quarta-feira, 30, o valor do Arrecadação Solidária a instituições missionárias evangélicas aliadas da ministra Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos), para adquirir e distribuir cestas básicas.

Os R$ 7,5 milhões da Marfrig representam quase 70% da arrecadação do programa até agora —R$ 10, 9 milhões. À época das doações para os testes de Covid, a empresa citou o Ministério da Saúde e comemorou o gesto.

“Esperamos que nossa iniciativa seja seguida por outras companhias brasileiras”, disse o presidente do conselho de administração da empresa, Marcos Molina. A empresa também lembrava que, um dia antes, em 22 de março, o então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, informou que o governo tentaria firmar parcerias com a iniciativa privada para financiamento de parte das compras dos kits.

